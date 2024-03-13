"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ciena с целью $60,49

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ciena Corp. с целью $60,49 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: $49,69, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Ciena Corporation сохраняет за собой лидерство в отрасли, на несколько лет опережая своих конкурентов по уровню технологий. В 2023 году Ciena первая в мире представила решение, поддерживающее скорость передачи данных до 1,6 Тбит/с. Поставки технологии начнутся уже в первой половине 2024 года.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $49,69 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,9", - указывают эксперты инвесткомпании.

Ciena Corporation - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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