"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 14900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 14900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,9%, стоп-приказ: 10590 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики относят к фундаментальным факторам роста увеличение средней расчетной цены реализации и рентабельность собственного капитала бизнеса, которая кратно выше безрисковой ставки.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 590 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 3,07", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях "Полюса" является одной из самых низких в мире.

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