Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций LifeMD до $12, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Четвертый квартал 2023 года вновь стал для LifeMD (LFMD) рекордным в плане выручки и EPS, - отмечает аналитик Илья Зубков. - Это сигнализирует о сильном спросе на программы коррекции массы тела, которые станут ключевым драйвером роста выручки компании в 2024 году. Партнерство с Medifast и расширение продуктовой линейки RexMD позволит телемедицинскому бизнесу стать прибыльным к середине текущего года. Изменения в линейке WorkSimpli привели к улучшению юнит-экономики и способствовали временному снижению численности пользователей. Менеджмент ожидает возобновления роста своей аудитории и рентабельности".

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