Рост рынка акций РФ должен ускориться во второй половине года - "Тинькофф Инвестиции"

Рост рынка акций РФ должен ускориться во второй половине текущего года, полагает руководитель отдела аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров.

"Российский рынок акций продолжает постепенно брать все новые вершины. Стабильность инфляционных показателей и предсказуемость (пока) действий Банка России не вселяет опасений в участников торгов, - пишет эксперт. - Но инвестиционную активность стимулируют только наиболее агрессивные инвесторы. Большая же часть инвесторов все еще отдает предпочтение депозитам и денежному рынку. Редкие моменты волатильности рынка в основном подпитывалась геополитическими событиями в начале года, но не приводили к серьезным распродажам. Тем временем российские компании в большинстве своем довольно хорошо отчитываются о финансовых результатах, и многие из них дают повод ждать хороших дивидендов в этом году".

На взгляд Комарова, сейчас рынок ждет реализации трех важных событий, которые не позволяют большинству инвесторов в полной мере делать ставку на акции:

- Президентские выборы.

- Начало нового цикла снижения ставок ЦБ.

- Ослабление жесткого регулирования бизнеса с целью подавления инфляции, которое наблюдается накануне выборов.

Также, по мнению эксперта, возможны и послабления в управлении валютным курсом. "Это может дать толчок росту прибылей бизнеса и их акций (в случае начала ослабления рубля, как было в 2023 году), - указывает Комаров. - Мы ждем, что рост рынка акций должен ускориться во второй половине года на фоне реализации событий, указанных выше".

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