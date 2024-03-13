Покупка акций ЛУКОЙЛа на текущих уровнях невыгодна - Freedom Finance Global

Покупка акций "ЛУКОЙЛа" на текущих уровнях невыгодна, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"ЛУКОЙЛ" отчитался за 2023 год ростом чистой прибыли с 775 млрд рублей в 2021 году до 1,16 трлн рублей, что оказалось немного выше нашего прогноза, - отмечает эксперт. - Выручка компании сократилась на 16% к показателю двухгодичной давности и составила 7,9 трлн руб. В результате реализации стартовавшей в декабре программы поощрения топ-менеджмента на период до 2025 года расходы "ЛУКОЙЛа" повысились на 25,73 млрд руб. Реакция рынка была нейтральной, но новости об атаке БПЛА на НПЗ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области оказали давление на котировки "ЛУКОЙЛа".

Дивидендная политика компании предполагает перечисление акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока, напоминает Чернов. Таким образом, выплаты за второе полугодие могут составить 677 руб. на акцию, что обеспечит доходность 9% годовых. Промежуточный дивиденд за 2023 год составили 447 руб. на акцию, а совокупные выплаты будут равняться 1124 руб. на бумагу, что дает 14,9% доходности в текущих котировках.

"Традиционно высокие дивиденды "ЛУКОЙЛа" поддерживают его инвестиционную привлекательность для долгосрочных инвесторов. На данный момент акции компании торгуются в области исторических максимумов, что делает их покупку на этих уровнях невыгодной, - делает вывод стратег инвесткомпании.

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