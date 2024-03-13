ЦБ РФ может сохранить ставку на уровне 16% до конца 1К24 - "Ренессанс Банк"

ЦБ РФ может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых как минимум до конца первого квартала 2024 года, полагает начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка" Павел Журавлев.

"На заседании 22 марта по ключевой ставке Банк России, вероятнее всего, оставит ее значение на текущем уровне 16% годовых, - пишет эксперт. - В выпущенном по результатам прошедшего 16 февраля заседания пресс-релизе отмечается, что на среднесрочном горизонте баланс факторов остается проинфляционным. Инфляционные ожидания населения снижаются, но по-прежнему значительно превышают целевой уровень 2024 года в диапазоне 4,0 - 4,5%. При этом, индекс потребительских настроений в феврале увеличился второй месяц подряд, обновив исторический максимум и составив 109 пунктов. При наблюдаемом дефиците трудовых ресурсов - по данным Росстата на конец января безработица снизилась до уровня 2,9% - сохраняется риск опережения спроса над возможностями экономики по расширению производства товаров и услуг".

Также аналитик банка отметил рост дефицита бюджета - в феврале он увеличился с 308 млрд руб. до 1,47 трлн руб. на фоне увеличения госрасходов с 2,7 трлн руб. в январе до 3,8 трлн руб. в феврале, что, по мнению Журавлева, в итоге может трансформироваться, а повышение потребительских расходов и потребует от Банка России сохранения высоких ставок для стимулирования сберегательной модели населения.

"Учитывая последние прогнозные данные ЦБ РФ по среднему значению ключевой ставки в течение 2024 года в диапазоне 13,5-15,5%, можно предположить о намерении регулятора сохранять ее текущее значение как минимум до конца первого квартала", - прогнозирует эксперт "Ренессанс Банка".

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