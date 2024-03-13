Рынок акций РФ утром замедлил рост из-за укрепления рубля, лидируют бумаги "Системы"

Москва. 13 марта. Рынок акций РФ после оптимистичного старта торгов на фоне улучшения внешней конъюнктуры замедлил подъем из-за локальной фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года, после чего сдал назад на фоне смешанной динамики "фишек". Лидерами роста выступают акции АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3335,2 пункта (+0,1%, в начале торгов индекс поднимался до 3343,56 пункта - новый максимум с февраля 2022 года), индекс РТС - 1146,26 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар просел до 91,68 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5% и +1,8% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", динамика российского рынка на основной торговой сессии будет зависеть в основном от внешних факторов. В среднесрочной перспективе ожидается продолжение роста, однако на коротком горизонте настораживает отсутствие отката после преодоления уровня сопротивления около 3300 пунктов по индексу МосБиржи - вероятно, серьезный уровень сопротивления еще впереди. На вечерней сессии вполне вероятно усиление волатильности на фоне публикации данных ЦБ РФ по инфляции за февраль, если цифры будут сильно отличаться от консенсус-прогноза. В США в среду ожидается спокойный день: новостей, способных изменить настроения рынка, не ожидается, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду умеренно позитивный. Цены на нефть растут после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках, несмотря на превысившие ожидания инфляционные данные в США, остаются преимущественно оптимистичными.

Сбербанк (300,2 рубля) после сообщения о росте прибыли по РСБУ в феврале старается закрепиться выше 300 руб. и может потянуть за собой весь рынок. Данные среды, вероятно, покажут ускорение потребительской инфляции в РФ в феврале до 7,6% г/г, что предвещает сохранение жесткой денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Фондовые площадки продолжают адаптироваться к высокой инфляции, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду продолжит колебания в диапазоне 3300-3350 пунктов. "Ожидаем роста акций "ЛУКОЙЛа", что должно позволить индексу достичь новых максимумов. Также лучше рынка могут быть акции "Русала" и En+ (MOEX: ENPG) Group, а также "Интер РАО", - отметил он.

Вышедшие накануне отчетности Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" оказались неплохими, что поддержало рынок. Спрос на акции "Русала" подогревается ожиданиями публикации результатов работы за II полугодие 2023 года, считает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", корпоративный календарь в среду небогат на события. Повлиять на динамику индексов акций может ход торгов на валютном рынке на фоне публикации данных по торговому балансу, а также динамика котировок на сырьевые товары. Опубликованный во вторник ежемесячный отчет ОПЕК был нейтрально воспринят инвесторами, альянс сохранил прогнозы по спросу на нефть на 2024 и 2025 годы. В четверг ожидается публикация отчета Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозы которого менее позитивны для нефтяного рынка.

В среду будут опубликованы данные по торговому балансу РФ за январь. Раскрытые на прошлой неделе Минфином России данные о нефтегазовых доходах бюджета (945,6 млрд руб. в феврале по сравнению с 675,5 млрд в январе) указывают на то, что в январе профицит торгового баланса мог улучшиться по сравнению с предыдущим месяцем, что может поддержать рубль, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-1,5% во главе с Nasdaq; индекс S&P 500 (+1,1%) обновил рекорд, превысив 5175 пунктов. Инвесторы оценивали данные об инфляции в США и новости эмитентов.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Инфляция оказалась близкой к ожидаемой, и трейдеры продолжили надеяться, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне, поскольку в более долгосрочной перспективе рост цен замедляется, пишет Associated Press.

Глава банка JPMorgan Джейми Даймон полагает, что американскому центробанку следует повременить со снижением ставок до прояснения экономической ситуации. При этом он оценивает шансы на "мягкую посадку" американской экономики в ближайшие 1-2 года в 50%, а худшим сценарием называет стагфляцию, сообщает Bloomberg.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы прибавили в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,03-0,2%).

Безработица в Южной Корее в феврале снизилась до 2,6% с 3% месяцем ранее, согласно официальным данным. Число рабочих мест увеличилось на 329 тыс. в годовом выражении, до 28,04 млн. Показатель растет более чем на 300 тыс. второй месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо корректируются вверх после снижения накануне, трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,17 за баррель (+0,3% и -0,4% накануне), апрельская цена WTI - $77,8 за баррель (+0,3% и -0,5% во вторник).

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение резервов на неделе, завершившейся 8 марта, на 5,521 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в среду в 17:30 МСК.

Накануне министерство резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 годы из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче. Как следует из нового отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены Brent увеличен с $82,42 до $87 за баррель, в 2025 году - с $79,48 до $84,8 за баррель.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,9 млрд рублей (из них 2,36 млрд рублей пришлось на акции АФК "Система", 1,36 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 1,05 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).