Рубль не меняется относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 13 марта. Доллар и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,8 руб./$1 (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 91,82 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,4 коп. - до 12,755 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль давят активизация в геополитическом новостном поле и ожидание новых санкций - в среду, как ожидается, постпреды стран ЕС планируют согласовать санкции против РФ в связи со смертью Алексея Навального. При этом поддержку нацвалюте оказывают растущие нефтяные котировки и позитив на большинстве мировых рынках капитала.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,37 за баррель, что на 0,55% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,02 за баррель, что на 0,61% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом торги вторника, инвесторы оценивали данные об инфляции в США и новости эмитентов. S&P 500 обновил рекорд, Nasdaq вырос на 1,5%.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Инфляция оказалась близкой к ожидаемой, и трейдеры продолжили надеяться, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне, поскольку в более долгосрочной перспективе рост цен замедляется, пишет Associated Press.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 19-20 марта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,77%, китайский CSI300 теряет 0,59%, гонконгский Hang Seng подрастает на 0,24%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,05%.