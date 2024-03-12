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12 марта 2024 года 19:43

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на закрытие с февраля 2022г на фоне ослабления рубля

Москва. 12 марта. Рынок акций РФ во вторник продолжил рост после локальной утренней коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent подросла к $82,4 за баррель), несмотря на негативную статистику по инфляции в США в феврале. Индекс МосБиржи вырос 9-е торги подряд и обновил на закрытие сессии максимум с февраля 2022 года, превысив 3330 пунктов на фоне ослабления рубля. В лидерах роста выступили акции "Мечела" (+4,5%) и АФК "Система" (+2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3332,6 пункта (+0,4%, утром индекс опускался ниже 3305 пунктов), индекс РТС просел до 1144,53 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,75 рубля (+1,13 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+4,5% и +3,6% "префы"), АФК "Система" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Сбербанк (MOEX: SBER) в январе-феврале 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,7% - до 235,5 млрд рублей по сравнению с 225 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка. В феврале 2024 года чистая прибыль выросла на 4,8% - до 120,4 млрд рублей (в феврале 2023 года - 114,9 млрд рублей).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в 2023 году по МСФО составила 1,155 трлн руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал прибыль на уровне 1,153 трлн рублей. В первом полугодии чистая прибыль нефтекомпании составила 564,1 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль по итогам второго полугодия - 590,9 млрд рублей, что выше консенсус-прогноза "Интерфакса" на уровне 589 млрд рублей.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций провел торги во вторник в разнонаправленном ключе, в течение дня покупатели вывели индекс МосБиржи в "плюс" за счет слабости рубля и роста нефтяных котировок. Сдерживающее влияние оказал сложный новостной фон, а также спад в котировках металлов.

На стоимость commodities могло повлиять усиление доллара после публикации негативной статистики по потребительской инфляции в США. При этом общий настрой на рынках существенно не изменился. Цены на нефть поддерживает напряженность на Ближнем Востоке. ОПЕК в ежемесячном отчете сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в этом году на уровне 2,2 млн б/с.

В среду состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики, будут опубликованы январские данные по объему промышленного производства в еврозоне, для рынка нефти важной будет информация из еженедельного отчета EIA по запасам нефти и нефтепродуктов. Росстат сообщит сведения о торговом балансе за январь и темпах роста потребительских цен в феврале. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 марта - 3250-3350 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рынок акций утром снижался из-за фиксации прибыли игроками, но далее поменял динамику индексов на смешанную на неоднозначном новостном фоне.

С одной стороны, валютный и отчасти фондовый рынок были разочарованы заявлениями экспертов ЦБ РФ о том, что инфляционное давление в РФ все еще остается повышенным, с другой - сильные финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" и еще нескольких эмитентов оказали поддержку росту индекса МосБиржи.

Цена нефти Brent выросла после ежемесячного доклада ОПЕК, в котором оптимистичный прогноз роста спроса на нефть в этом году был сохранен, но прогноз роста предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК, был снижен.

Лидерами понижения оказались расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-7,4%) в связи с тем, что акционеры компании не одобрили программу выкупа акций. В среду индекс МосБиржи может снова двигаться в коридоре 3300-3400 пунктов, считает Мильчакова.

Годовой показатель базовой инфляции в США, не включающий цены на продукты питания и энергоносители, в феврале снизился с 3,9% до 3,8%, но не совпал с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали более существенное снижение показателя - до 3,7%. Разошедшиеся с прогнозом аналитиков данные по годовой инфляции за февраль могут сильно озадачить Федрезерв.

"Мы не ожидаем, что в марте ФРС вновь вернется к повышению процентных ставок, но наверняка глава Федрезерва Джером Пауэлл и представители Комитета по открытым рынкам сохранят жесткую риторику и будут настаивать на том, что для снижения процентных ставок время пока не пришло", - полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, Сбербанк за первые два месяца года увеличил чистую прибыль на 4,7% г/г (до 235,5 млрд руб.). Сбербанк, таким образом, движется по пути реализации своей цели по достижению очередного рекорда по прибыли в 2024 году, отмечает аналитик.

Покупки наблюдались в акциях "Мечела" и "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%). По оценкам Kpler, экспорт российского угля в Азию до января текущего года снижался в течение шести месяцев подряд и вернулся к росту в месячном исчислении лишь в феврале. Объемы экспорта в Азиатский регион во II полугодии прошлого года падали, в частности, во многом из-за роста стоимости фрахта после достижения пиковых значений поставок в весенний период. В феврале "Мечел" (MOEX: MTLR) сообщил о сокращении чистой прибыли в 2023 году на 65% (до 22,3 млрд руб.), EBITDA - на 25% (до 86,34 млрд руб.). Новостей по потенциальным дивидендам компании за прошлый год на данный момент не поступало, отметила аналитик.

Обыкновенные акции "Мечела" (299,31 рубля) после нисходящей коррекции в феврале пытаются вернуться к росту и подошли к сопротивлению 301,50 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) при росте гистограммы и линий MACD, дающих надежду на дальнейшее повышение. Бумагам, однако, при "бычьем" сценарии еще предстоит закрепиться выше долгосрочного сопротивления 335,50 руб. и пика 2023 года 345,87 руб. с перспективами развития повышения к 365 руб. и 401 руб. (максимумы с 2011 года), считает аналитик. Потенциальный рост акций может быть обеспечен надеждами на дивиденды, которые, однако, возможны по привилегированным бумагам. Неспособность преодолеть ближайшие сопротивления также укажет на риски развития нисходящего тренда и обновления февральского минимума 262,40 руб., считает Кожухова.

Во вторник стало известно, что акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций компании, отметила аналитик. Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,2%) скорректировались вниз после скачка вверх накануне более чем на 6%. Компания представила финансовые результаты за 2023 год по МСФО, в которых акцент был сделан на увеличение EBITDA группы на 48,8% (до 21,5 млрд руб.) при росте маржинальности до 4,95% с 3,6%. "М.Видео" получила чистый годовой убыток в размере 5,2 млрд руб., который, однако, уменьшился на 30,7% по сравнению с уровнем годовой давности. Компания также сообщила о намерении представить обновленную стратегию и вернуться к обсуждению дивидендов, что является среднесрочным позитивным сигналом для акций "М.Видео", считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, индекс потребительских цен США в феврале ускорился до 3,2% в годовом выражении, что может повлиять на ожидания рынка по изменению ключевой ставки ФРС на заседаниях в мае и июне. На текущий момент 99% трейдеров закладывают сохранение ставки на мартовском заседании. В июне ставка может быть снижена на 25 б.п., этого ожидают 56,9% трейдеров.

На российском рынке инвесторы спокойно отнеслись к отчетам Сбербанка и "ЛУКОЙЛа". Группа "М.Видео" в 2023 году увеличила выручку на 7,9% (до 434,4 млрд руб.) и сократила убыток с 10,3 млрд до 6,6 млрд руб. Инвесторы ожидали лучших результатов, поэтому акции компании снизились, отметил аналитик.

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс МосБиржи после пробития верхней границы (3275 пунктов) бокового диапазона продолжил рост. В индексе наблюдается некоторый перегрев, в связи с чем в дальнейшем вероятна коррекция, считает Иванов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,1%), подросла Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,6-1,2%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,5-1,2%), хотя в начале американских торгов индикаторы снижались после выхода статистики по инфляции.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% в годовом выражении. Таким образом, темпы повышения ускорились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца. Темпы подъема стали максимальными за пять месяцев. В январе рост составлял 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении. В январе повышение составило 0,4% и 3,9% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены подросли.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,4 за баррель (+0,2% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $78,22 за баррель (+0,4% и -0,1% в понедельник).

ОПЕК сохранила прогноз темпа роста спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки и на 2025 год - на 1,85 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Аналитики на 50 тыс. б/с повысили оценку спроса на нефть в 2023 году, до 102,21 млн б/с, и ожидают, что в нынешнем году потребление нефти увеличится на 2,25 млн б/с, что совпадает с оценкой прошлого месяца - до 104,46 млн б/с.

По мнению аналитиков, в 2024 году поддержку спросу окажет высокий спрос на авиаперелеты и автоперевозки, а также устойчивая промышленная, строительная и сельскохозяйственная деятельность, особенно в государствах, не входящих в ОЭСР. Также прогнозируется увеличение спроса на нефть со стороны нефтехимического сектора, в основном в Китае и на Ближнем Востоке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+7,1%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+6,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+3,4%).

Снизились расписки Qiwi (-7,4%), акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-6,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-6,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-5,1%), "М.Видео" (-4,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,2%).

EBITDA группы "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2023 года увеличилась на 48,8% и составила 21,5 млрд рублей (по МСФО 17), говорится в сообщении компании. Чистый убыток за год уменьшился на 30,7% и составил 5,2 млрд рублей. При этом в IV квартале компания получила чистую прибыль в 1,6 млрд рублей против 0,9 млрд рублей убытка годом ранее, сообщила пресс-служба.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, акции "М.Видео" привлекательны для покупки в среднесрочной перспективе, поскольку налицо позитивный сдвиг в финансовых результатах компании. В IV квартале компания добилась рекордного квартального GMV - он вырос до 181,1 млрд руб. (+43% год к году). В прошлом году открыто 62 магазина компактного формата, компания вышла в 15 новых городов. В 2024 году "М.Видео" планирует продолжить экспансию и открыть еще не менее 100 аналогичных магазинов, отметил аналитик.

Менеджмент ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,1%, до 103,66 рубля) рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате финальных дивидендов по итогам 2023 года в объеме примерно 1,3 млрд рублей, что составляет 2,3 рубля на акцию, сообщает страховая группа. В случае одобрения советом директоров и общим собранием акционеров выплата будет осуществлена летом 2024 года. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 год может составить 10 рублей на акцию. В абсолютном значении на дивиденды за полный 2023 год в этом случае будет направлено 5,6 млрд рублей, или примерно 54% от чистой прибыли группы за 2023 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,19 млрд рублей (из них 7,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,61 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,23 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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