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12 марта 2024 года 19:35

Рубль во вторник упал в основных парах на фоне общемирового снижения интереса к риску

Москва. 12 марта. Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль упал к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения аппетита инвесторов к риску после выхода данных по инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов.

Курс доллара США составил 91,78 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,15 рубля выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,21 руб./EUR1, подорожав тоже на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на те же 1,15 рубля, до 95,57 руб. Курс китайского юаня вырос на 17,4 копейки - до 12,77 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал в основных валютных парах по итогам торгов во вторник на фоне общемирового снижения аппетита инвесторов к риску после публикации данных об инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов. Одновременно участники внутреннего валютного рынка переходят в режим ожидания результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повышения ускорились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца. Темпы подъема стали максимальными за пять месяцев. В январе рост составлял 0,3%.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 19-20 марта.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль во вторник выглядел неуверенно, понес потери к доллару выше отметки 91 руб./$1. "Давление на отечественные экспортные доходы сохраняется со стороны санкционных эффектов и добровольных сокращений Россией нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем против рубля играют повышенные расходы бюджета и активный спрос импортеров на валюту. Кроме того, доллар идет на укрепление к основным валютам после выхода сегодняшней статистики по потребительской инфляции в США (CPI), которая в феврале неожиданно ускорилась до 3,2% г/г. Факторы за российскую валюту - жесткая ДКП, валютные интервенции ЦБ и временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки. Краткосрочный прогноз по паре "доллар-рубль" - 91-92 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Рубль сегодня снизился по отношению к доллару США, вечером торговался в районе 91,5 руб. Это было вызвано резким укреплением американской валюты. Индекс USDX рос на 0,23%. Инвесторов обеспокоило более медленное снижение базового индекса потребительских цен и рост индекса потребительских цен в феврале. Повысились риски сохранения процентной ставки на повышенном уровне более продолжительное время. В краткосрочной перспективе мы ожидаем 89-92 руб./$1", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Рубль в начале торгов пытался укрепиться, но затем стал планомерно сдавать позиции. В результате российская валюта обновила недельный минимум и торгуется с ощутимыми потерями. Давление на рубль может постепенно усиливаться из-за сокращения экспорта в количественном выражении, что вызвано санкциями и геополитикой. Хотя эти же факторы способны снижать и импорт, что уменьшит дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, все же он может сохраняться, в том числе под воздействием возросших бюджетных расходов, а также относительно высокого объема выводимого из страны капитала", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе вечерних торгов во вторник. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,33%, до $82,4 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,5%, до $78,3 за баррель.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Добыча жидких углеводородов в России в январе осталась стабильной - 10,9 млн б/с, из них 9,5 млн б/с - нефти и 1,4 млн б/с - конденсат, оценивают аналитики ОПЕК.

Согласно предыдущему отчету организации, в декабре добыча жидких углеводородов в России составила 10,8 млн б/с, из них 9,5 млн б/с нефти и 1,3 млн б/с конденсата.

ОПЕК ожидает, что извлечение жидких углеводородов в 2024 году в России снизится на 0,2 млн б/с к 2023 году - до 10,7 млн б/с - с учетом всех добровольных ограничений по сделке ОПЕК+.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 марта на 25,66 копейки, до 90,8818 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,44 копейки, до 99,3561 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 25,83 копейки по отношению к понедельнику и составил 90,8667 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 39,04 копейки, увеличившись до 91,0221 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 036,117 млн, из которых $256,453 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $779,664 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 19,02 копейки, до 99,3477 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подорожал на 34,58 копейки, до 99,4742 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR498,191 млн, из которых EUR172,033 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR326,158 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 12 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 3,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 650 млрд рублей и спросе 2 трлн 3,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 марта, банки разместили 2 трлн 820 млрд рублей (при лимите 2 трлн 820 млрд рублей и спросе 3 трлн 126,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 846,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 540 млрд рублей и спросе 846,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 марта поднялась на 22 базисных пункта - до 15,89% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась во вторник на 1 базисный пункт - до 15,77% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,9% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта и составила 15,16% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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