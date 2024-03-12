Рубль может вернуться к росту в третьей декаде марта - Freedom Finance Global

Рубль может вернуться к росту в третьей декаде марта, полагает аналитик Freedom Finance Global

Наталья Мильчакова.

"После праздничных выходных мировые резервные валюты собрались с силами и вновь пошли наверх. Доллар США по отношению к рублю поднялся сразу более чем на рубль и колеблется вокруг уровня в 91,6-91,7 руб., евро дорожает и впервые с 26 февраля торгуется выше 100 руб., юань впервые с начала марта вновь торгуется выше 12,7 руб. Скорее всего, на курс рубля негативно повлиял рост доллара, связанный с неожиданным ростом инфляции в США за февраль и ожиданиями, что ФРС в ближайшее время не будет смягчать монетарную политику", - пишет эксперт.

Доллар рванул вверх не только по отношению к рублю, но также по отношению к мировым резервным валютам - евро, иене, британскому фунту и юаню, подчеркивает Мильчакова. Аналитик допускает, что валютный рынок будет теперь ожидать каких-либо жёстких заявлений от ФРС по итогам заседания комитета по открытым рынкам 20 марта. Это может стать причиной прекращения "президентского ралли" в рубле перед выборами на текущей неделе.

Ещё одной негативной новостью для рубля, по мнению эксперта инвесткомпании, могли стать вышедшие накануне данные ЦБ РФ о том, что в феврале российские экспортёры продали валютную выручку в соответствии с обязательным требованием властей на сумму в $10,4 млрд, что на 19% ниже, чем в январе. Возможно, что это было связано с новым пакетом санкций США, по причине которого экспортёры стали более активно переходить на расчёты в рублях.

"Сокращение объёмов продаж валюты может негативно повлиять на решение властей о возможном продлении требования о продаже валютной выручки экспортёрами после 30 апреля, - указывает Мильчакова. - Впрочем, в третьей декаде месяца, уже после выборов, у рубля будет шанс вновь отыграться на фоне объявленного Банком России решения по ключевой ставке, которое мягким точно быть не должно, а также на фоне налогового периода. Ожидаем, что в ближайшие дни доллар будет колебаться в рамках 89-92 руб., евро - в коридоре 98-101 руб., юань - в коридоре 12,3-12,9 руб.".

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