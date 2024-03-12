Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Biogen с целью $249

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целевой ценой $249 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ на уровне $209, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ключевой аргумент в поддержку идеи - сохранение компанией лидерства на рынке средств против болезни Альцгеймера. Мы считаем текущий уровень цены привлекательным для покупки акций Biogen, - отмечает аналитик Илья Зубков. - При этом для возобновления роста их котировок необходим триггер: например, позитивные новости вокруг препарата Leqembi и негативные о конкурирующих препаратах, а также благоприятный информационный фон вокруг пайплайна и развития бизнеса Biogen. Менеджмент продолжает искать возможности для возобновления роста выручки на долгосрочном горизонте".

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