Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать" на фоне сильных результатов компании за второе полугодие 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"ЛУКОЙЛ" только что опубликовал сильные результаты за 2П23 по МСФО. Благодаря отличной ценовой конъюнктуре выручка и чистая прибыль акционерам выросли на 20% п/п до 4321 млрд руб. и 5% п/п до 591 млрд руб. соответственно, что совпало с ожиданиями рынка и нашим прогнозом. Расцениваем положительно, что EBITDA превысила оценку рынка на 4%, составив 1134 млрд руб. Операционный денежный поток увеличился на 40% п/п до 1064 млрд руб., существенно опередив наши ожидания. Исходя из оценки капзатрат в объеме поступления основных средств, предполагаем, что в 2П23 свободный денежный поток "ЛУКОЙЛа" вырос на 52% п/п до 600 млрд руб.", - пишут эксперты.

Расчетные финальные дивиденды за 2023 год, по оценке аналитиков инвестбанка, составляют 744 руб. на акцию, что предполагает высокую (10%) дивидендную доходность за полгода (за 1П23 объявлялись дивиденды в размере 447 руб. на акцию).

"Опубликованные финансовые показатели, где EBITDA превышает прогноз, и высокую расчетную дивидендную доходность мы считаем положительными факторами в плане их потенциального влияния на динамику акций "ЛУКОЙЛа", - указывают Бахтин и Мордовцев. - Рекомендацию СД по итоговым дивидендам рассчитываем узнать во второй половине апреля, когда компания традиционно принимает соответствующие решения".

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