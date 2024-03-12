Рубль днем дешевеет в основных парах перед ключевыми событиями недели

Москва. 12 марта. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем во вторник; рубль дешевеет к бивалютной корзине перед ключевыми событиями недели.

Курс доллара США составил 91,08 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 45,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,67 руб./EUR1, подорожав на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,04 копейки, до 94,95 руб. Курс китайского юаня вырос на 7,25 копейки - до 12,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет в основных валютных парах днем во вторник перед ключевыми событиями недели. Участники рынка реагируют на динамику валют на глобальном рынке перед публикацией данных об инфляции в США и переходят в режим ожидания результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Данные об инфляции в США будут опубликованы во вторник и могут повлиять на мнение руководителей Федеральной резервной системы относительно сроков снижения процентных ставок.

По оценкам опрошенных Trading Economics аналитиков, потребительские цены в Штатах в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%.

Вероятен выход рубля из консолидации в сторону ослабления, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Бабин.

"Равновесие на российском валютном рынке сохраняется, - констатирует эксперт. - Ключевые валюты к рублю в основном отыгрывают свою динамику на зарубежных площадках. Вероятно, баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения стабилизировался, что обуславливает разнонаправленные движения рубля в относительно узком диапазоне. Данная тенденция может продолжиться по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Выход из консолидации вероятен в сторону новой волны ослабления рубля, учитывая сокращение российского экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же факторы способны уменьшить и импорт, что вместе с жесткой денежно-кредитной политикой и усиленными для экспортеров нормами валютного контроля будет защищать рубль от более быстрого обесценивания. Однако возросшие расходы госбюджета не позволяют удерживать курс национальной валюты на текущих уровнях или выше".

Следующая волна укрепления рубля ожидается к концу марта, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

По мнению эксперта, в марте на валютный рынок будет влиять мощный политический фактор: накануне президентских выборов курс рубля обычно демонстрирует стабильность либо укрепление. "Власти приложат максимум усилий для того, чтобы в этом году на валютном рынке все было спокойно, - уверен Потавин. - С позиции властей, было бы логично не отпускать рубль в свободное плавание сразу после выборов, а ослаблять его потом постепенно, балансируя между высокой инфляцией и потребностями бюджета".

Следующую волну усиления рубля, на взгляд аналитика, надо ждать ближе к концу марта, когда компании будут платить повышенные объемы налогов в бюджет. "Поэтому на март наш прогноз по курсу доллара - торговля в диапазоне 90-93 руб. По евро мы ждем торговлю в марте в районе 98-101 руб. А курс китайского юаня, скорее всего, не выйдет за границы 12,5-12,8 руб.", - резюмирует Потавин.

Цены на нефть перешли к слабому снижению днем во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,09%, до $82,09 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,18%, до $77,79 за баррель.

Трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

Банк России во вторник, 12 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 3,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 650 млрд рублей и спросе 2 трлн 3,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 марта, банки разместили 2 трлн 820 млрд рублей (при лимите 2 трлн 820 млрд рублей и спросе 3 трлн 126,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 846,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 540 млрд рублей и спросе 846,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.