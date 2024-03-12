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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену золота до $2350 за унцию
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12 марта 2024 года 15:22
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену золота до $2350 за унцию
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену золота до $2350 за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 7,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии. Аналитики отмечают, что за прошедшие три недели цена золота выросла более чем на 8%, практически достигнув целевой отметки в $2200 за унцию. При этом эксперты считают, что следующие ключевые драйверы роста золота сохраняются и, вероятно, будут актуальными на протяжении всего 2024 года: - Переход ФРС США к снижению ставки, ожидаемый в середине 2024 года. - Повышенные объемы покупок золота со стороны центробанков. - Геополитическая напряженность. - Слабость ряда крупных экономик и сохраняющиеся риски рецессии. В первую очередь это относится к экономике еврозоны, которая является третьей в мире по размеру после США и Китая, подчеркивается в комментарии. Этот фактор поддерживает привлекательность золота как защитного актива. "После оценки данных факторов мы повышаем целевую цену для золота на горизонте следующих 12 месяцев до $2350 за унцию, - указывают стратеги "Тинькофф Инвестиций". - Потенциал роста с текущих уровней - около 7,9%. Отметим, что для российских инвесторов золото является отличным инструментом валютной диверсификации, который не подвержен инфраструктурным рискам. Поскольку мы ждем ослабления рубля на горизонте года, покупка оцениваемых в долларах активов по текущему курсу выглядит привлекательно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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