Следующая волна укрепления рубля ожидается к концу марта - "Финам"

Следующая волна укрепления рубля ожидается к концу марта, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

По мнению эксперта, в марте на наш валютный рынок будет влиять мощный политический фактор: накануне президентских выборов курс рубля обычно демонстрирует стабильность, либо укрепление. "Власти приложат максимум усилий для того, чтобы в этом году на валютном рынке все было спокойно, - уверен Потавин. - С позиции властей было бы логично не отпускать рубль в свободное плавание сразу после выборов. А ослаблять его потом постепенно, балансируя между высокой инфляцией и потребностями бюджета".

Следующую волну усиления рубля, на взгляд аналитика, надо ждать ближе к концу марта, когда компании будут платить повышенные объемы налогов в бюджет. "Поэтому на март месяц наш прогноз по курсу доллара - торговля в диапазоне 90-93 руб. По евро мы ждем торговлю в марте в районе 98-101 руб. А курс китайского юаня скорее всего не выйдет за границы 12,5-12,8 руб.", - резюмирует Потавин.

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