ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 331 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 331 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

"Сбер в феврале заработал 120 млрд руб. (+5% г/г), - отмечает аналитик ПСБ митрийГрицкевич. - Высокие ставки продолжают замедлять кредитование: прирост выдачи кредитов юрлицам в феврале замедлился до нуля в годовом выражении. Выдача ипотеки рухнула на 39% к февралю 2023 года из-за ужесточения льготных программ. Потребительская активность при этом остаётся высокой: рост выдачи продемонстрировали потребкредиты (+15% г/г), портфель кредитных карт прибавил 2,3% м/м. Мы пока сохраняем прогноз по прибыли банка в размере 1,4-1,5 трлн руб. на 2024 год. Целевая цена обыкновенной акции Сбербанка на ближайшие 12 месяцев - 331 руб. Краткосрочно видим потенциал роста котировок акций Сбера до 305 руб. и сохраняем в модельном портфеле" .

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