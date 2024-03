"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Industrial and Commercial Bank of China, Kingsoft, China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group.

"Правительство страны по-прежнему сосредоточено на поддержке котировок акций материковой части Китая и не предпринимает попыток стимулирования зарубежных инвестиций в "неконтинентальный" рынок. Это может привести к увеличению расхождения между индексами акций: с 26 февраля 2024 года индекс CSI 300 вырос на 2,72%, HSI снизился на 2,18%. Полагаем, что расхождение может сохраниться в краткосрочной перспективе и считаем разумным придерживаться более осторожной позиции на "неконтинентальном" фондовом рынке - исключаем акции Tencent и добавляем акции Industrial and Commercial Bank of China", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.