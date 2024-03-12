Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Broadcom до $1550

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Broadcom с $1050 до $1550 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"Эмитент успешно отчитался за 1К24 финансового года, сохранив "гайденс" без изменений. Причиной отсутствия корректировок в собственных прогнозах стало то, что доходы от ИИ-продуктов в отчетном периоде повышались значительно активнее, чем ожидалось, а выручка от Server Storage Connectivity + Broadband восстанавливается недостаточно быстро. В то же время портфель заказов в Software-сегменте продемонстрировал весьма убедительный рост, двузначные темпы которого продолжатся не только в этом году, но и в последующих. С учетом этого мы значительно повысили прогнозы выручки и рентабельности на 2025-2026 годы и ждем более низких уровней размытия EPS. Оцениваем квартальный отчет Broadcom позитивно".

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