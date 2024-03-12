Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций М.Видео-Эльдорадо

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций группы "М.Видео-Эльдорадо", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Объявленные эмитентом сильные результаты за 2П23 по МСФО отразили значительное улучшение динамики к концу прошлого года, особенно важном для ритейлеров сезоне. Однако хорошая динамика в значительной степени уже ожидалась рынком после публикации операционных результатов, поэтому мы рассматриваем релиз как нейтральный. Вместе с тем положительно оцениваем снижением долговой нагрузки, но отмечаем, что ключевое значение в плане финансовой стабильности компании имеет ее способность сохранить рентабельность на текущих уровнях", - указывает эксперт.

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