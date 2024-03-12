Риски ухода курса рубля существенно выше 91 руб./$1 во вторник ограничены - банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса валютной пары доллар/рубль существенно выше уровня 91 руб./$1 во вторник выглядят ограниченными, хотя ожидаемые данные по февральской инфляции в США способны привести к глобальному укреплению доллара, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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