Доходности ОФЗ могут продолжить рост во вторник - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут продолжить рост на торгах во вторник по мере того, как инвесторы закладывают в котировки дополнительную риск-премию перед аукционами Минфина, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"Вероятно, курс валютной пары доллар/рубль удержится около уровня 90,6 руб./$1 во вторник", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

"В течение дня интерес будут представлять ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США, а также данные по инфляции в США. По нашим прогнозам, фьючер на нефть марки Brent может подорожать до $83 за баррель", - указывают в SberCIB.

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