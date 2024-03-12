Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из США и Китая.

- ИПЦ в США за февраль;

- Ежемесячный отчет ОПЕК;

- Данные по банковскому кредитованию в Китае в феврале;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США в феврале;

- Финансовая отчетность Сбербанка за 2М24 по РСБУ;

- Отчетность "М.видео" за 2023 год по МСФО.

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