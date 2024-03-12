Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 3300-3340п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3300-3340 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Отмечаем риски, связанные с публикацией финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа". Также результатами работы за февраль поделится Сбербанк. В случае негативных сюрпризов снижение бумаг банка может продолжиться", - отмечает аналитик в комментарии.

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