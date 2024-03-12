Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 90-91 руб./$1 во вторник - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-91 руб./$1 во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар и юань технически по-прежнему выглядят уязвимо. Ситуация на валютном рынке на предвыборной неделе, по моему мнению, будет определяться в первую очередь действиями экспортеров. И во вторник не исключено сохранение невысокой торговой активности, с удержанием доллара в диапазоне 90-91 руб./$1, - указывает эксперт в комментарии. - Но сценарий увеличения продаж валютной выручки во второй половине текущей недели с развитием снижения доллара в направлении годовых минимумов, к району 88-89 руб./$1, по-прежнему представляется наиболее вероятным".

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