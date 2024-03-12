Индекс Мосбиржи, вероятно, замедлит рост в ближайшее время - "Алор Брокер"

Не исключено развитие умеренных коррекционных настроений и даже тестирование сверху вниз уровней 3300-3280 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи в понедельник продолжил подъем, обновив локальный максимум и передвинув его на отметку 3340 пунктов, но закрытие произошло на 20 пунктов ниже. Таким образом, темпы роста замедляются. Это нормально после семи сессий безоткатного подъема. Более того, мы не исключаем развития умеренных коррекционных настроений и даже тестирования района 3300-3280 пунктов сверху вниз. Если это произойдет, то там нужно осторожно пополнять портфели, - пишет эксперт в материале. - Но в целом переток спроса во второй эшелон говорит о возможном замедлении роста индекса Мосбиржи и начале поиска инвесторами идей в менее ликвидных инструментах".

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