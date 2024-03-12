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Brent торгуется у $82,4 за баррель

Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики. Фондовые индексы АТР движутся разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть умеренно дорожает во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики в отсутствие макроэкономической статистики.

Рынок ждет данных об инфляции в США, которые могут изменить прогнозы в отношении времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, сообщает MarketWatch.

"На фондовом рынке "устрашающе тихо" в преддверии долгожданных данных о потребительских ценах, которые будут опубликованы во вторник, - заявил директор по инвестициям NorthEnd Private Wealth Алекс Макграт. - Направление рынка в оставшуюся часть недели будет напрямую зависеть от них".

Потребительские цены в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении, прогнозируют в среднем аналитики, опрошенные Trading Economics. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%. Базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания), как ожидается, в прошлом месяце составила 0,3% и 3,7%, что ниже январских показателей в 0,4% и 3,9%.

Котировки акций EQT Corp. (SPB: EQT), занимающейся добычей и транспортировкой природного газа, упали на 7,8%. Компания объявила о покупке своего бывшего трубопроводного подразделения Equitrans Midstream (SPB: ETRN) примерно за $5,5 млрд. Бумаги Equitrans Midstream подорожали на 1,5%.

Стоимость бумаг Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 3% на новости, что министерство юстиции США начало уголовное расследование инцидента с потерей двери в воздухе самолетом Boeing 737-9 MAX в январе этого года.

Кроме того, цена акций International Business Machines (SPB: IBM) опустилась на 2,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,2%.

В то же время бумаги Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 1,4%. Причиной этого стало улучшение аналитиками Morgan Stanley (SPB: MS) рекомендаций для акций ведущего мирового поставщика аккумуляторов для электромобилей CATL до "покупать" с "держать". ADR китайских производителей электромобилей также существенно поднялись на этой новости: Nio (SPB: NIO) - на 5,2%, XPeng (SPB: XPEV) - на 5,6%.

Цена акций сети магазинов детской одежды Children''s Place Inc. (SPB: PLCE) выросла на 4% после того, как саудовская инвестиционная фирма Mithaq Capital предоставила проблемной компании второй транш кредита для улучшения ликвидности.

Вслед за повышением стоимости биткойна до исторического максимума котировки бумаг криптовалютной биржи MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) повысились на 4,1%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 46,97 пункта (на 0,12%) и достиг 38769,66 пункта. Наиболее существенное повышение среди компонентов индекса показали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 2,6% и 2% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 5,75 пункта (на 0,11%) - до 5117,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 65,84 пункта (на 0,41%) и составил 16019,27 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамки на торгах во вторник: шанхайский и токийский индикаторы умеренно снижаются, тогда как индексы Гонконга, Сеула и Сиднея растут.

Внимание рынка направлено на данные об инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник и могут изменить прогнозы в отношении сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

По оценкам опрошенных Trading Economics аналитиков, потребительские цены в Штатах в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,5%.

В Гонконге существенный рост демонстрируют акции JD.Com (5,7%), Hansoh Pharmaceutical Group (5%) и China Resources Beer (4,5%).

Рыночная стоимость Xiaomi (SPB: 1810) подскочила на 6,6%, демонстрируя рекордный подъем с марта прошлого года после того, как компания анонсировала первые поставки электромобилей уже в этом месяце.

В Шанхае бумаги Foxconn Industrial дешевеют на 4,2%, Dawning Information - на 3,1%, iSoftStone - на 1,7%, Accelink Technology - на 5,6%.

Капитализация ZTE Corp. опускается на 2,7%, хотя китайский производитель телекоммуникационного оборудования по итогам 2023 года увеличил чистую прибыль на 15,4% - до 9,33 млрд юаней ($1,3 млрд), а его выручка повысилась на 1,1% и достигла 124,25 млрд юаней.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается на 0,2%.

Цена бумаг Renesas Electronics Corp. снижается на 4,3%, Mitsui & Co. - на 4%, Keisei Electric Railway Co. - на 3,6%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,5%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%, однако капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опускается на 0,7% и 0,2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,5%.

Рыночная стоимость корейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics увеличивается на 0,8%, автопроизводителя Hyundai - снижается на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили практически без изменений.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $82,43 за баррель, что на $0,22 (0,27%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты увеличились в цене на 13 центов, до $82,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,13 (0,17%) и составили $78,06 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 8 центов, до $77,93 за баррель.

Участники рынка ждут выхода данных об инфляции в США во вторник, а также публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

"Со стороны ОПЕК и Минэнерго США поступают разнонаправленные сигналы, а для того, чтобы рынок четко определился с направлением движения", им нужно прийти к единообразию, отметила аналитик сингапурского подразделения Saxo Capital Markets Чару Чанана.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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