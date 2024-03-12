Возможен переход к консолидации на рынке ОФЗ - ПСБ

Возможен переход к консолидации на рынке рублевых гособлигаций после активных продаж, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Давление на котировки ОФЗ в понедельник сохранилось - доходности по коротким и среднесрочным выпускам выросли на 3-6 б.п. (12,74% по 5-летним бумагам, 12,74% по 10-летним). При этом темпы снижения котировок уменьшились по сравнению с активными продажами на прошлой неделе, когда кривая выросла на 30-40 б.п. Отметим, что ценовой индекс RGBI (117,4 п.) подошел к минимумам осени 2023 года (117,2 п.) - ожидаем, что в ближайшее время он будет консолидироваться вблизи данных значений в ожидании сигналов от данных по инфляции и регулятора. Ожидания на рынке по началу цикла снижения ключевой ставки постепенно смещаются ближе к концу III-началу IV квартала 2024 года на фоне намерения ЦБ в текущем году резко снизить инфляцию до 4-4,5%, - пишет эксперт в обзоре. - В отсутствие явных идей на рынке облигаций рекомендуем сохранять короткую дюрацию портфелей за счет флоатеров, а также корпоративных бумаг срочностью до 2-3 лет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.