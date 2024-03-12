Курс рубля на следующей неделе может временно уйти ниже 90 руб./$1 - БКС Экспресс

Курс валютной пары доллар/рубль на следующей неделе может временно уйти ниже уровня 90 руб./$1, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Рубль устойчив, это говорит о балансе спроса и предложения валюты. В условиях действующих валютных барьеров по-прежнему не ожидается его девальвация - жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ сохранится до начала 2П24, а нормативы репатриации валютной выручки экспортеров под контролем Росфинмониторинга после апреля могут быть продлены. Факторов для выхода курса из многомесячного боковика 93,5-87,5 руб./$1 недостаточно, - указывает аналитик. - Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта, и здесь неопределенность низкая. В экспертном сообществе муссируется тема начала девальвации рубля сразу после итогов голосования, но обозначенные вводные валютного контроля против такой спекулятивной идеи. Скорее рубль еще укрепится, и на будущей неделе доллар способен временно уйти под планку 90 руб./$1".

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