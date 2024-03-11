Рубль в понедельник слабо понизился в основных парах в ожидании новых драйверов

Москва. 11 марта. Доллар США и евро слегка повысились на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль незначительно понизился к бивалютной корзине после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и в ожидании новых драйверов к более сильным движениям.

Курс доллара США составил 90,63 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,05 руб./EUR1, подорожав на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,12 копейки, до 94,42 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,55 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль чуть опустился к доллару и евро по итогам торгов понедельника после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и в ожидании новых драйверов к движению. Участники рынка реагируют на снижение цен на нефть и динамику валют на глобальном рынке, кроме того, они переходят в режим ожидания результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Крупнейшие экспортеры в феврале сократили объем продаж валюты на 19,4% - до $10,4 млрд с $12,9 млрд в январе, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

ЦБ отмечает, что на фоне сокращения продаж валюты экспортерами, а также из-за ожидания санкций в первые две декады февраля курс рубля по отношению к доллару США снижался, но к концу месяца отыграл часть позиций: ослабление за месяц составило 1,3%.

Среднедневной объем продаж валюты экспортерами в феврале составил $520 млн, что на треть ниже аналогичного показателя в январе.

Соотношение продаж валюты к чистой выручке экспортеров в декабре (ЦБ приводит эти данные с лагом в один месяц) выросло на 6 процентных пунктов (п.п.) - до 94%.

Население в феврале сократило объем покупок валюты до 90,8 млрд рублей с 109,8 млрд рублей. На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 51,1 млрд рублей, а через крупнейшие банки - на 39,7 млрд рублей. Почти три четверти объема покупок пришлось на доллары США и евро.

Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО). В феврале они увеличили объем продаж валюты на Московской бирже на 9,5% - до 422,5 млрд рублей (в январе - 385,9 млрд рублей).

Крупнейшими покупателями валюты на бирже по-прежнему остаются кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. Тем не менее, в феврале 2024 года объем покупок валюты этими участниками снизился на 22,5% - до 361,6 млрд рублей (в январе - 466,8 млрд рублей).

Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке оставался стабильно высоким - 531,0 млрд рублей в феврале (в январе - 542,3 млрд рублей).

Доллар США немного дешевеет к основным валютам на рынке Forex в преддверии публикации данных об инфляции в США на этой неделе, пишет Trading Economics. Эта статистика может повлиять на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский центробанк еще недостаточно уверен в том, что рост цен в стране стабильно движется к целевым 2%, чтобы снижать процентные ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в Конгрессе на прошлой неделе.

На отсутствие достаточной уверенности в отношении инфляции указала и президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в минувший четверг заседания европейского регулятора.

При этом Лагард отметила прогресс в снижении темпов роста цен в еврозоне и сказала, что ЕЦБ ожидает продолжения этого прогресса.

ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам мартовского заседания. Базовая ставка по кредитам сохранена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"На прошлой неделе рубль стабилизировался, укрепив свои позиции в верхней половине нашего прогнозного коридора (87,5-92,5 руб./$1). Поддержку нацвалюте продолжает оказывать жесткая денежно-кредитная политика, проводимая регулятором. Повлиять на динамику могут данные по сальдо торгового баланса РФ, публикация которых ожидается на этой неделе, а также геополитический фон", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"В ближайшую неделю не ожидаем существенных движений на внутреннем рынке. Рубль отыграл примерно половину позиций, утерянных с конца января по конец февраля, однако драйверы для полноценного возвращения на отметку 90 руб./$1 у российской валюты, судя по всему, пока исчерпаны. При этом, похоже, что рубль уже избежал рисков возможного усиления давления в период снижения ликвидности рынка, преодолев достаточно уверенно начало месяца", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль сегодня остался вблизи уровня завершения торгов в пятницу - 90,5 по отношению к доллару США. Поддержку курсу продолжают оказывать относительно высокие цены на нефть, а также жесткая монетарная политика и продажа иностранной валюты со стороны ЦБ. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 89-92 руб./$1", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть перешли к повышению вечером в понедельник после снижения значительную часть дня. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,46%, до $82,45 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,21%, до $78,16 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,5%. Отчасти спад был вызван укреплением курса доллара после пятничных статданных по рынку труда США, указавших на рост числа рабочих мест в экономике страны на 275 тыс. вместо ожидавшихся 200 тыс.

На этой неделе инвесторы ждут данных об инфляции в США во вторник, а также публикации и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Негативным фактором для рынка нефти стали сомнения в том, что страны ОПЕК+ будут в полной мере соблюдать все взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 марта на 12,41 копейки, до 90,6252 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,5 копейки, до 99,1317 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 1,05 копейки по отношению к четвергу и составил 90,6084 руб./$1. В пятницу Московская биржа не работала из-за общенационального праздничного выходного дня. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 13,79 копейки, уменьшившись до 90,6317 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 097,413 млн, из которых $335,447 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $761,966 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 36,56 копейки, до 99,1575 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подорожал на 23,47 копейки, до 99,1284 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR397,513 млн, из которых EUR102,594 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR294,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 марта поднялась на 27 базисных пунктов - до 15,67% годовых. В пятницу Банк России не рассчитывал ставки из-за празднования 8 Марта. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась в понедельник на 3 базисных пункта - до 15,78% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 15,89% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно прошлого четверга на 9 базисных пунктов и составила 15,14% годовых.

Эб вч

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