"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "АЛРОСА" и "Московской биржи", а также исключит бумаги "Мечела" и ЮГК.

Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев", "Транснефть", Сбербанк (ао и ап), "МТС", "Татнефть".

"Мы добавляем акции "АЛРОСА" на фоне перспективы восстановления рынка алмазов на горизонте 3-9 месяцев. В долларовом выражении акции торгуются на исторически минимальных отметках, с дисконтом около 40% к среднеисторическим значениям EV/EBITDA. Также ожидаем увидеть признаки оживления спроса на алмазы со стороны Индии, мирового лидера по огранке", - отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Кроме того, аналитики брокера ВТБ добавили в топ-10 акции "Московской биржи", что связано с публикацией позитивных результатов компании по МСФО за 2023 год, а также решением о выплате дивидендов в размере 65% от прибыли, что значительно выше прогнозов. Также на фоне роста объемов торгов и сохранения высоких процентных ставок эксперты видят дальнейший потенциал роста операционного дохода "Мосбиржи" в 2024 году.

При этом аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" исключили из подборки бумаги "Мечела", поскольку результаты компании за 2023 год оказались ниже ожиданий. Также эксперты брокера зафиксировали прибыль по акциям ЮГК, которые выросли более чем на 40% с момента IPO.

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