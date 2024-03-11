Инвестбанк "Синара" начал анализ Contemporary Amperex Technology с рекомендацией "покупать" для ее акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Contemporary Amperex Technology, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет CNY215 за штуку наконец 2024 года, что предполагает потенциал роста 19% и соответствует рекомендации "покупать".

"Мы начинаем анализ компании Contemporary Amperex Technology, занимающей ведущую позицию на мировом рынке систем хранения электроэнергии и аккумуляторов для электромобилей, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - В 2023 году в Китае и во всем мире рост спроса на электромобили резко замедлился при повальном снижении цен на аккумуляторные батареи. За год бумаги компании, торгующиеся в Шэньчжэне, потеряли в цене 17%, тогда как индекс CSI 300 снизился на 10%. Мы считаем, что акцииContemporary Amperex Technology недооценены: ее выручка продолжает расти двузначными темпами, а рентабельность остается высокой. CATL торгуется ниже медианы по коэффициентам P/E 2024П и EV/EBITDA на 24% и 29% соответственно".

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