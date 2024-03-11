.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятен выход рубля из консолидации в сторону ослабления - "БКС МИ"
.
11 марта 2024 года 18:34
Вероятен выход рубля из консолидации в сторону ослабления - "БКС МИ"
Вероятен выход рубля из консолидации в сторону ослабления, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Бабин. "Равновесие на российском валютном рынке сохраняется, - констатирует эксперт. - Ключевые валюты к рублю в основном отыгрывают свою динамику на зарубежных площадках. Вероятно, баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения стабилизировался, что обуславливает разнонаправленные движения рубля в относительно узком диапазоне. Данная тенденция может продолжиться по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Выход из консолидации вероятен в сторону новой волны ослабления рубля, учитывая сокращение российского экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же факторы способны уменьшить и импорт, что вместе с жесткой денежно-кредитной политикой и усиленными для экспортеров нормами валютного контроля будет защищать рубля от более быстрого обесценивания. Однако возросшие расходы госбюджета не позволяют удерживать курс национальной валюты на текущих уровнях или выше". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
11 марта 2024 года 19:46
Москва. 11 марта. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов из-за слабости нефти (Brent опускалась ниже $82 за баррель) и сохраняющихся негативных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3320 пунктов при смешанной динамике blue chips. Лидерами роста выступили бумаги "Мечела" (+1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%) обновили свой максимум. читать дальше
.11 марта 2024 года 19:44
Москва. 11 марта. Доллар США и евро слегка повысились на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль незначительно понизился к бивалютной корзине после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. читать дальше
.11 марта 2024 года 19:35
Москва. 11 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.11 марта 2024 года 19:13
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "АЛРОСА" и "Московской биржи", а также исключит бумаги "Мечела" и ЮГК. Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев",... читать дальше
.11 марта 2024 года 18:57
Инвестбанк "Синара" начал анализ Contemporary Amperex Technology с рекомендацией "покупать" для ее акций
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Contemporary Amperex Technology, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет CNY215 за штуку наконец 2024 года, что предполагает потенциал роста 19% и соответствует рекомендации... читать дальше
.11 марта 2024 года 18:01
SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Артген биотех" со 123 рублей до 105 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Трошина. "Мы обновили финансовую модель по компании с учетом прогнозов, представленных в рамках... читать дальше
.11 марта 2024 года 17:31
Целесообразным в текущих условиях может оказаться инвестиционный подход, направленный на снижение рисков (отказ от новых инвестиций в акции, смещение акцентов в пользу вложений в облигации, хеджирование существующих портфелей, фиксация ранее накопленной прибыли и сокращение длинных позиций по... читать дальше
.11 марта 2024 года 16:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку российского рынка акций ввиду повышенных геополитических рисков, сообщается в комментарии аналитика Юлии Голдиной. "Среднесрочно есть вероятность повышательного тренда - существенную поддержу будут оказывать летний дивидендный сезон,... читать дальше
.11 марта 2024 года 16:18
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5100-5160п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5100-5160 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев. "Ожидаем в течение дня среднюю волатильность, которая может усилиться в начале торгов из-за выхода статистики инфляционных ожиданий. Баланс... читать дальше
.11 марта 2024 года 15:50
Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут колебаться около уровня $80 за баррель в ближайшие недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. "Медвежий" и "бычий" сценарии (слабый спрос и слабые инвестиции в добычу вне ОПЕК+), по всей видимости, в целом уравновешивают... читать дальше
.11 марта 2024 года 15:32
Рубль днем демонстрирует небольшую смешанную динамику в основных парах после длительных праздничных выходных
Москва. 11 марта. Доллар США и китайский юань чуть дешевеют, евро, напротив, немного укрепляется на Московской бирже днем в понедельник; рубль незначительно понижается к бивалютной корзине после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.11 марта 2024 года 15:23
Акции "ЛУКОЙЛа" по-прежнему остаются наиболее привлекательными среди бумаг компаний нефтегазового сектора на российском рынке акций, считают эксперты SberCIB Investment Research Геннадий Суханов и Артур Григорян. "Эмитент на текущей неделе опубликует результаты за 2П23 и весь 2023 год по МСФО. По... читать дальше
.11 марта 2024 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции EOG Resources с целевой ценой $135 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,7%, стоп-приказ: $114,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, к... читать дальше
.11 марта 2024 года 14:30
Вероятен высокий спрос инвесторов на новые облигации девелопера ООО "Глоракс" серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Девелопер ООО "Глоракс" (ВВВ- от АКРА) проведет 12 марта сбор заявок на облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд руб.... читать дальше
.11 марта 2024 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 2000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 1500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.