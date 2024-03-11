Вероятен выход рубля из консолидации в сторону ослабления - "БКС МИ"

Вероятен выход рубля из консолидации в сторону ослабления, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Бабин.

"Равновесие на российском валютном рынке сохраняется, - констатирует эксперт. - Ключевые валюты к рублю в основном отыгрывают свою динамику на зарубежных площадках. Вероятно, баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения стабилизировался, что обуславливает разнонаправленные движения рубля в относительно узком диапазоне. Данная тенденция может продолжиться по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Выход из консолидации вероятен в сторону новой волны ослабления рубля, учитывая сокращение российского экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же факторы способны уменьшить и импорт, что вместе с жесткой денежно-кредитной политикой и усиленными для экспортеров нормами валютного контроля будет защищать рубля от более быстрого обесценивания. Однако возросшие расходы госбюджета не позволяют удерживать курс национальной валюты на текущих уровнях или выше".

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