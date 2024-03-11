SberCIB снизил прогнозную цену акций "Артген биотех" до 105 руб

SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Артген биотех" со 123 рублей до 105 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Трошина.

"Мы обновили финансовую модель по компании с учетом прогнозов, представленных в рамках последней презентации для инвесторов. Снижение целевой цены связано в основном с тем, что теперь закладываем в оценку более низкие, чем ожидалось ранее, целевые доли компании на рынках, где она присутствует сейчас и будет присутствовать в дальнейшем, - пишет эксперт в обзоре. - Мы не ждем сильных результатов за 2023 год (и в ближайшие год-два). Согласно нашим прогнозам, во 2П23 рост выручки замедлился на 2,6 п.п. относительно 1П23, поскольку медленнее росла выручка от продаж препарата Неоваскулген (из-за высокой базы сравнения). Рентабельность во 2П23, по нашим оценкам, повысилась на 6,7 п.п. по сравнению со 2П22, а за весь 2023 год - на 4,8 п.п., что обусловлено положительным эффектом операционного рычага. Рост рентабельности по чистой прибыли мы объясняем тем же фактором, однако его ограничило повышение процентных ставок".

"На наш взгляд, основного раскрытия стоимости и кратного увеличения финансовых результатов можно ожидать в 2026-2027 гг., когда большая часть разработок "Артген биотех" выйдет на рынок, а неинвазивное пренатальное тестирование введут в программу ОМС", - отмечает Трошин.

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