Цена нефти, вероятно, будет колебаться около $80/барр. в ближайшие недели - "БКС МИ"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут колебаться около уровня $80 за баррель в ближайшие недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"Медвежий" и "бычий" сценарии (слабый спрос и слабые инвестиции в добычу вне ОПЕК+), по всей видимости, в целом уравновешивают друг друга", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.