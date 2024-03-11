"Финам" открыл торговую идею: покупать акции EOG Resources с целью $135

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции EOG Resources с целевой ценой $135 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,7%, стоп-приказ: $114,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, к факторам роста можно отнести позитивные данные последней отчетности, согласно которым ROE составляет 28,73%, P/Bv - 2,45, а также низкую долговую нагрузку компании.

"С технической точки зрения котировки акций пробили максимум марта 2024 года на уровне сопротивления $118,15, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $114,8 риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск - 4,15", - указывают в "Финаме".

EOG Resources - нефтегазовая компания США, специализируется на добыче сланцевой нефти и природного газа. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне, штат Техас. Компания ведёт добычу в США и Тринидаде и Тобаго.

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