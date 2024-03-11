"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги X5 Retail Group и "АЛРОСА", а также удалив акции ЮГК и "Мать и дитя".

Текущий состав топ-10 акций России: "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, X5 Retail Group, "АЛРОСА", "Транснефть" (прив.), "Яндекс" и Whoosh.

Аналитики подчеркивают, что с момента последнего обновления подборка "Горячая десятка" России выросла на 3,3% против роста индекса на 3,2%.

"Мы исключаем акции ЮГК, которые с момента добавления в подборку выросли на 15,5% против роста индекса Мосбиржи полной доходности на 2,6%, - пишут эксперты. - Фиксируем прибыль в депозитарных расписках "Мать и Дитя", которые выросли на 33% с начала года против роста бенчмарка на 7%. Считаем, что позитивные триггеры уже прошли: компания представила сильные результаты, подтвердила планы осуществления процедуры редомициляции и возвращения к выплате дивидендов".

Аналитики добавили депозитарные расписки X5 Group - на их взгляд, компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста, при этом сохраняя привлекательную оценку в 2,7x EV/EBITDA 2024. Новости о включении компании в список экономически значимых организаций могут катализировать рост котировок бумаг компании.

"Мы включаем также акции "АЛРОСА", которые торгуются с привлекательной оценкой: дисконт ~40% к среднеисторическим значениям по EV/EBITDA 12M. Считаем, что доходность свободного денежного потока (FCF) может составить 10%, а в случае восстановления цен превысить 20% и частично или полностью транслироваться в дивиденды", - указывают стратеги телеграм-канала.

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