"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Яндекс" в конце прошлой недели сообщил, что акционеры Yandex N.V. одобрили реорганизацию бизнеса и продажу российских активов новой структуре, - пишет эксперт. - Также группа подтвердила информацию о том, что уже были получены некоторые важные разрешения регулирующих органов, включая одобрение от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Закрытие сделки планируется в два этапа, первое закрытие может состояться уже в ближайшие недели. После получения всех регуляторных одобрений ЗПИФ сможет сделать акционерам Yandex N.V. предложение, включающее набор опций, основными из которых, как мы предполагаем, будут обмен и выкуп бумаг. МКПАО "Яндекс" в скором времени, как ожидается, получит листинг на Московской бирже. После первого закрытия пройдет еще семь недель до второго закрытия и полного завершения процесса".

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