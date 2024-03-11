Давление на цены ОФЗ, скорее всего, сохранится на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Давление на цены ОФЗ, скорее всего, сохранится на текущей неделе, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ за неделю прибавили примерно 30 б. п. при увеличившихся торговых оборотах, вплотную приблизившись к отметке 13% на среднем и дальнем участках, - напоминает эксперт. - Минфин России разместил ОФЗ-ПД 26207 (2027г) на 5 млрд руб. при спросе в 8,5 млрд руб. с доходностью по цене отсечения в 12,72% годовых и ОФЗ-ПД 26244 (2034г) на 72 млрд руб. при спросе в 110 млрд руб. с доходностью по цене отсечения в 12,93% годовых. Доходности корпоративных облигаций почти не отреагировали на повышение доходностей в сегменте госбумаг, в результате чего спреды сократились на 20-30 б. п., составив от 60-70 б. п. в сегменте облигаций с наивысшим кредитным рейтингом до 260-270 б. п. в сегменте бумаг с рейтингом "А". На наступившей неделе, вероятно, давление на рынок сохранится. Как и ранее, в центре внимания окажутся аукционы по размещению ОФЗ и данные по недельной инфляции".

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