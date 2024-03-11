"Солид Брокер" повысил прогнозную цену бумаг Группы Позитив до 3290 руб

Аналитики "Солид Брокер" повысили прогнозную стоимость бумаг Positive Technologies до 3290 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Эмитент завершает разработку Политики работы с капиталом. В ее рамках компания устанавливает максимальную величину допэмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации и определяет объем первого дополнительного выпуска акций - 7,9%. Планируемая дополнительная эмиссия будет единственной в текущем году и учитывает рост капитализации за 2023 год. Рост капитализации до 2023 года в этой или последующих допэмиссиях учитываться не будет", - указывают эксперты.

"Отметим, что новость о допэмиссии положительна, поскольку фактический размер "допки" сильно меньше, чем предполагалось ранее. Тем более база расчета была сдвинута, а за 2023 год размытие составит всего 7,9%. Также эмитент представил предварительные показатели за 2023 год. Темп роста выручки составил 61%, что немного ниже наших ожиданий, а маржинальность EBITDA 48%, что немного выше ожиданий. Прибыль до капитализации расходов, из которой рассчитываются дивиденды, составила 8,5 млрд рублей. При распределении 75% от этой величины с учетом допэмиссии в 2024 году выходит выплата дивидендов в размере 79 рублей или 3,2% дивдоходности", - пишут аналитики в материале.

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