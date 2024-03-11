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11 марта 2024 года 11:44

Рынок акций РФ утром продолжил рост, индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022г

Москва. 11 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник возобновил подъем по большинству blue chips за счет закрытия "коротких" позиций игроками, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы, а нефть начала корректироваться после отката (Brent отыграла отметку $82 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал 3340 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3334,64 пункта (+0,6%, максимум сессии - 3340,37 пункта - новый максимум с февраля 2022 года), индекс РТС - 1158,25 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 90,66 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,2%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%).

В понедельник стало известно, что Polymetal после одобрения собранием акционеров и выполнения всех отлагательных условий закрыл сделку по продаже российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" структуре группы "Мангазея" Сергея Янчукова.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), расписки Х5 (-0,8%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи в понедельник ожидаемо продолжил движение в восходящем тренде. Сдерживающих факторов осталось немного, так как сильный уровень сопротивления уже преодолен (3300 пунктов по индексу МосБиржи - прим ИФ).

Решение вопросов с переездом в РФ компаний, зарегистрированных за рубежом, может стать новым катализатором для роста рынка. Кроме того, впереди дивидендный сезон, который, вероятно, принесет на российский рынок дополнительную ликвидность. В США в понедельник будут обнародованы потребительские инфляционные ожидания, что в случае отклонения от консенсус-прогноза может всколыхнуть рынок, считают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи после преодоления сопротивления 3320 пунктов сохраняет настрой на движение к 3360 пунктам. Долларовый РТС остается недалеко от пика ноября прошлого года 1159 пунктов.

Риторика ФРС и ЕЦБ начинает смещаться в сторону более "голубиной", а на этой неделе покупатели пройдут проверку на прочность данными по инфляции в США. В РФ продолжат оценивать корпоративные факторы и ждать дивидендных новостей. Сбербанк (MOEX: SBER) представит результаты своей деятельности за февраль, напомнила Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что в понедельник индекс МосБиржи может достичь отметки 3350 пунктов. "Каких-либо значимых причин для снижения на текущий момент нет. Лучше рынка могут быть акции золотодобытчиков на фоне продолжающегося роста цен на золото. Также предпочтение отдаем бумагам "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) и сталелитейщикам", - отметил он.

Акции "Группы Позитив" (MOEX: POSI) (+1,3%) продолжают рост после новостей о планируемой допэмиссии в конце текущего года. Такая реакция рынка связана с тем, что объем дополнительного размещения окажется меньше, чем планировалось, отметил Головинов.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,2-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США и неплохую отчетность чипмейкера Broadcom (SPB: AVGO) (-7%).

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в феврале увеличилось на 275 тыс. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 200 тыс.

Тем временем данные за январь были пересмотрены в худшую сторону: согласно новой оценке, в январе число рабочих мест в американской экономике повысилось на 229 тыс., а не на 353 тыс., как сообщалось ранее. Данные за декабрь были понижены на 49 тыс., до 290 тыс.

Безработица в США в феврале выросла до 3,9% с 3,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Участники рынка полагают, что такие данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне этого года.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), слабо "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1%).

Экономика Японии в IV квартале 2023 года выросла на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении ВВП на 0,1%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 0,3%, сообщает Trading Economics. В третьем квартале ВВП уменьшился на 0,8%, как и было объявлено ранее.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на максимальные за 11 месяцев 0,7% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,3%.

Инфляция в КНР отмечена впервые за шесть месяцев, в этот раз ей способствовал высокий спрос в период празднования Нового года по Лунному календарю. В январе потребительские цены в стране опустились на максимальные более чем за 14 лет 0,8%.

На нефтяном рынке в понедельник цены приостановили снижение, наметившееся на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $82,22 за баррель (+0,2% и -1,1% в пятницу), апрельская цена WTI - $78,04 за баррель (+0,04% и -1,2% в пятницу).

За прошлую неделю международный бенчмарк снизился на 1,8%, североамериканский - на 2,5%.

Инвесторы проявляют осторожность перед выходом на этой неделе данных об инфляции в США и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые могут повлиять на перспективы рынка, пишет Trading Economics.

Также трейдеры следят за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов, и оценивают статистику внешней торговли Китая.

По данным S&P Global Commodity Insights, импорт нефти из КНР в первые два месяца года упал примерно на 5,7%, до 10,9 млн баррелей в сутки.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 16,09 млрд рублей (из них 3,075 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,86 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 1,646 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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