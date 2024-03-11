Вероятно сохранение давления на цены ОФЗ в ближайшее время - ПСБ

Вероятно сохранение давления на котировки рублевых гособлигаций в ближайшие недели на фоне переоценки ожиданий по динамике ключевой ставки ЦБ РФ, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Усиленные продажи на рынке ОФЗ наблюдались в течение всей прошлой недели: доходности выросли за короткую рабочую неделю на 30-40 б.п. (12,71% по 5-летним бумагам, 12,75% по 10-летним). Ценовой индекс RGBI (117,48 п.) практически достиг минимумов осени 2023 года (117,2 п.). Объемы торгов (по бумагам, входящих в индекс) также заметно вырос и достиг максимума с октября прошлого года - 15-20 млрд в день, - пишут эксперты в обзоре. - Мы отмечали, что пока триггеров для снижения ключевой ставки на рынке нет. Более того, ЦБ намерен в текущем году достичь инфляции на уровне 4-4,5%, что, скорее всего, потребует сохранения жесткой политики более продолжительное время по сравнению с рыночными ожиданиями. Ожидаем, что переоценка ожиданий по ставке может продолжиться в ближайшие недели, в результате чего давление на котировки госбумаг сохранится. В этом ключе наиболее безопасной позицией остаются флоатеры и короткие корпоративные облигации с фиксированной ставкой".

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