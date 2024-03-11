.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС
.
11 марта 2024 года 11:20
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" и целевую цену на уровне 323 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Опубликованные результаты "МТС" по МСФО за 2023 год показали рост выручки компании за год на 13,5%, до 606 млрд рублей, OIBDA выросла за год на 6,4%, до 234,2 млрд рублей, что ниже наших оценок. Чистая прибыль выросла за год на 67,5%, до 54,6 млрд рублей. Драйверами роста бизнеса стали: телеком-услуги, реклама и финтех-направление. Также МТС банк показал впечатляющие результаты (чистая прибыль банка выросла в 3,8 раза до рекордного уровня 12,5 млрд руб.). Мы позитивно оцениваем результаты компании, ожидаем выплату дивидендов в размере 34 рубля на акцию и оставляем нашу рекомендацию покупать с таргетом 323 рубля за акцию", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет. .
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
11 марта 2024 года 19:46
Москва. 11 марта. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов из-за слабости нефти (Brent опускалась ниже $82 за баррель) и сохраняющихся негативных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3320 пунктов при смешанной динамике blue chips. Лидерами роста выступили бумаги "Мечела" (+1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%) обновили свой максимум. читать дальше
.11 марта 2024 года 19:44
Москва. 11 марта. Доллар США и евро слегка повысились на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль незначительно понизился к бивалютной корзине после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. читать дальше
.11 марта 2024 года 19:35
Москва. 11 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.11 марта 2024 года 19:13
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "АЛРОСА" и "Московской биржи", а также исключит бумаги "Мечела" и ЮГК. Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев",... читать дальше
.11 марта 2024 года 18:57
Инвестбанк "Синара" начал анализ Contemporary Amperex Technology с рекомендацией "покупать" для ее акций
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Contemporary Amperex Technology, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет CNY215 за штуку наконец 2024 года, что предполагает потенциал роста 19% и соответствует рекомендации... читать дальше
.11 марта 2024 года 18:34
Вероятен выход рубля из консолидации в сторону ослабления, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Бабин. "Равновесие на российском валютном рынке сохраняется, - констатирует эксперт. - Ключевые валюты к рублю в основном отыгрывают свою динамику на зарубежных площадках. Вероятно,... читать дальше
.11 марта 2024 года 18:01
SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Артген биотех" со 123 рублей до 105 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Трошина. "Мы обновили финансовую модель по компании с учетом прогнозов, представленных в рамках... читать дальше
.11 марта 2024 года 17:31
Целесообразным в текущих условиях может оказаться инвестиционный подход, направленный на снижение рисков (отказ от новых инвестиций в акции, смещение акцентов в пользу вложений в облигации, хеджирование существующих портфелей, фиксация ранее накопленной прибыли и сокращение длинных позиций по... читать дальше
.11 марта 2024 года 16:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку российского рынка акций ввиду повышенных геополитических рисков, сообщается в комментарии аналитика Юлии Голдиной. "Среднесрочно есть вероятность повышательного тренда - существенную поддержу будут оказывать летний дивидендный сезон,... читать дальше
.11 марта 2024 года 16:18
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5100-5160п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5100-5160 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев. "Ожидаем в течение дня среднюю волатильность, которая может усилиться в начале торгов из-за выхода статистики инфляционных ожиданий. Баланс... читать дальше
.11 марта 2024 года 15:50
Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут колебаться около уровня $80 за баррель в ближайшие недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. "Медвежий" и "бычий" сценарии (слабый спрос и слабые инвестиции в добычу вне ОПЕК+), по всей видимости, в целом уравновешивают... читать дальше
.11 марта 2024 года 15:32
Рубль днем демонстрирует небольшую смешанную динамику в основных парах после длительных праздничных выходных
Москва. 11 марта. Доллар США и китайский юань чуть дешевеют, евро, напротив, немного укрепляется на Московской бирже днем в понедельник; рубль незначительно понижается к бивалютной корзине после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.11 марта 2024 года 15:23
Акции "ЛУКОЙЛа" по-прежнему остаются наиболее привлекательными среди бумаг компаний нефтегазового сектора на российском рынке акций, считают эксперты SberCIB Investment Research Геннадий Суханов и Артур Григорян. "Эмитент на текущей неделе опубликует результаты за 2П23 и весь 2023 год по МСФО. По... читать дальше
.11 марта 2024 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции EOG Resources с целевой ценой $135 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,7%, стоп-приказ: $114,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, к... читать дальше
.11 марта 2024 года 14:30
Вероятен высокий спрос инвесторов на новые облигации девелопера ООО "Глоракс" серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Девелопер ООО "Глоракс" (ВВВ- от АКРА) проведет 12 марта сбор заявок на облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд руб.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.