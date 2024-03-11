"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" и целевую цену на уровне 323 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Опубликованные результаты "МТС" по МСФО за 2023 год показали рост выручки компании за год на 13,5%, до 606 млрд рублей, OIBDA выросла за год на 6,4%, до 234,2 млрд рублей, что ниже наших оценок. Чистая прибыль выросла за год на 67,5%, до 54,6 млрд рублей. Драйверами роста бизнеса стали: телеком-услуги, реклама и финтех-направление. Также МТС банк показал впечатляющие результаты (чистая прибыль банка выросла в 3,8 раза до рекордного уровня 12,5 млрд руб.). Мы позитивно оцениваем результаты компании, ожидаем выплату дивидендов в размере 34 рубля на акцию и оставляем нашу рекомендацию покупать с таргетом 323 рубля за акцию", - пишут аналитики инвесткомпании.

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