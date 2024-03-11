Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 90-91 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Курс пары доллар/рубль может остаться в диапазоне 90-91 руб./$1 в течение торговой сессии понедельника, в дальнейшем возможно укрепление национальной валюты в район 88-89 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром понедельника основные мировые валюты демонстрируют символический рост к рублю, отыгрывая умеренно негативный внешний фон, выраженный в снижении фьючерсов на индексы США и давление на ряд индексов в Азии, а также сдержанное давление на нефть марки Brent. По-прежнему значимых конъюнктурных и технических факторов для спекулятивных участников предъявлять высокий спрос на валюту мы не видим, - пишет эксперт в комментарии. - В целом техническая картина располагает к удержанию курса доллара у своей 50-дневной средней с последующим возобновлением отката. Поэтому в течение дня доллар может остаться в диапазоне 90-91 руб./$1. В дальнейшем склонны ждать снижения курса доллара к минимумам года, в район 88-89 руб./$1 - исходим из сценария преимущественного превышения предложения валюты над спросом в течение текущей недели".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.