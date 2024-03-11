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11 марта 2024 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США и отчетность чипмейкера Broadcom (SPB: AVGO). Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 275 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 200 тыс. Тем временем данные за январь были пересмотрены в худшую сторону: согласно новой оценке, в январе число рабочих мест в американской экономике повысилось на 229 тыс., а не на 353 тыс., как сообщалось ранее. Данные за декабрь были понижены на 49 тыс., до 290 тыс. Безработица в США в феврале выросла до 3,9% с 3,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Участники рынка полагают, что такие данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в июне этого года.

Акции Broadcom упали на 7%, хотя один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции зафиксировал лучшие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в первом квартале 2024 финансового года.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на максимальные за 11 месяцев 0,7% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 0,3%. Инфляция в КНР отмечена впервые за шесть месяцев, в этот раз ей способствовал высокий спрос в период празднования Нового года по Лунному календарю. В январе потребительские цены в стране опустились на максимальные более чем за 14 лет 0,8%.

Японский Nikkei 225 по итогам торгов упал на 2,2%. Экономика Японии в IV квартале 2023 года выросла на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении ВВП на 0,1%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 0,3%. В III квартале ВВП уменьшился на 0,8%, как и было объявлено ранее. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,8%.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром в понедельник, продолжая спад по итогам минувшей недели. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составила $81,73 за баррель, что на 0,43% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты уменьшились в цене на 1,1% - до $82,08 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени опустились на 0,51% - до $77,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на 1,2% - до $78,01 за баррель.

За прошлую неделю международный бенчмарк снизился на 1,8%, североамериканский - на 2,5%. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом на этой неделе данных об инфляции в США и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые могут повлиять на перспективы рынка. Также трейдеры следят за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов, и оценивают статистику внешней торговли Китая. По данным S&P Global Commodity Insights, импорт нефти из КНР в первые два месяца года упал примерно на 5,7%, до 10,9 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 марта выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 19,155 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,983 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,02% и составил 106,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил всего 0,001%, поднявшись до 890,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СИБУР Холдинг БО-03" (+1%), "ГК Автодор-003Р-02" (+0,29%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-09" (-0,46%), "АФК Система-1Р-10" (-0,39%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Бизнес альянс" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Купоны по займу фиксированные и ежемесячные: ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов - 18% годовых, 13-30-го - 17% годовых, 31-36-го - 16% годовых. Размещение данного займа, а также 3-летнего выпуска бондов серии 001Р-03 на 492,3 млн рублей началось 5 февраля. Выпуск серии 001Р-03 с привязкой к ключевой ставке ЦБ все еще находится в процессе размещения (на текущий момент размещены бумаги на 73,7 млн рублей).

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16,75% годовых, а ожидаемый объем размещения - 6 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,25% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 17,52% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате дюрация составит около 1,4 года.

ХК "Новотранс" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 марта. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения в 2 раза - с 5 млрд до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 12-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.

ООО "Элемент лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 16,94% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 2-23-го купонов, 12% от номинала - в дату погашения выпуска. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Феррони" установило ставку 30-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на 7 рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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