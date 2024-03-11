Главные события недели - SberCIB

Финансовые результаты на текущей неделе представит "ФосАгро", также выйдет ИПЦ в России за февраль, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

11 марта:

- Индекс тенденций на рынке труда США в феврале;

- Результаты "ФосАгро" по МСФО за 2023 год.

12 марта:

- ИПЦ в США за февраль;

- Ежемесячный отчет ОПЕК;

- Банковское кредитование в Китае в феврале;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США в феврале.

13 марта:

- ИПЦ в России за февраль;

- Промышленное производство в еврозоне в январе.

14 марта:

- ИЦП в США в феврале;

- Платежный баланс России в феврале;

- Розничные продажи в США в феврале;

- Объем товарно-материальных запасов в США в январе.

15 марта:

- Промышленное производство в США в феврале;

- Предварительные результаты опроса потребителей от Мичиганского университета в марте.

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