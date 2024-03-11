Nikkei теряет 2,8%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам пятницы на данных по рынку труда. Азиатские рынки акций движутся разнонаправленно в понедельник. Нефть дешевеет в понедельник утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США и отчетность чипмейкера Broadcom (SPB: AVGO).

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 275 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 200 тыс.

Тем временем данные за январь были пересмотрены в худшую сторону: согласно новой оценке, в январе число рабочих мест в американской экономике повысилось на 229 тыс., а не на 353 тыс., как сообщалось ранее. Данные за декабрь были понижены на 49 тыс., до 290 тыс.

Безработица в США в феврале выросла до 3,9% с 3,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Участники рынка полагают, что такие данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне этого года.

Акции Broadcom упали на 7%, хотя один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции зафиксировал лучшие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в первом квартале 2024 финансового года.

Как сообщается в пресс-релизе Broadcom, ее чистая прибыль по итогам финквартала, который завершился 4 февраля, сократилась до $1,325 млрд, или $2,93 в расчете на акцию, с $3,774 млн, или $9,03 в расчете на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $10,99, а выручка увеличилась на 34% в годовом выражении и достигла $11,96 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $10,40 на акцию при выручке в $11,8 млрд.

Цена бумаг другого производителя микрочипов Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упала на 5,5%, оказав резко негативное влияние на индексы S&P 500 и Nasdaq.

Между тем капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 1%, поддержав индекс Dow Jones.

Costco Wholesale (SPB: COST), оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличил выручку во втором квартале 2024 финансового года на 5,7%, до $57,33 млрд, слабее ожиданий рынка. Акции компании подешевели на 7,6%.

Тем временем ритейлер одежды Gap Inc. (SPB: GPS) завершил торги в пятницу ростом капитализации на 8,2% благодаря сильной квартальной отчетности.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,18% и составил 38722,69 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,65% - до 5123,69 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,16% и составил 16085,11 пункта.

По итогам минувшей недели S&P 500 потерял 0,2%, Dow Jones - 0,7%, Nasdaq - 1%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на максимальные за 11 месяцев 0,7% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,3%.

Инфляция в КНР отмечена впервые за шесть месяцев, в этот раз ей способствовал высокий спрос в период празднования Нового года по Лунному календарю. В январе потребительские цены в стране опустились на максимальные более чем за 14 лет 0,8%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Xinyi Solar Holdings, дорожающие на 8,5%.

Также заметно повышается капитализация China Resources Mixc Lifestyle Services (+6%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+5,9%), Meituan (SPB: 3690) (+5,6%), Xinyi Glass Holdings (+5,2%) и Techtronic Industries (+5,1%).

Акции China Shenhua Energy дешевеют на 4,2%, Lenovo - на 3%, CNOOC - на 2,6%, Country Garden Services Holdings - на 2,3%, Zijin Mining Group - на 1%.

Японский Nikkei 225 падает на 2,8%.

Экономика Японии в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении ВВП на 0,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 0,3%, сообщает Trading Economics. В третьем квартале ВВП уменьшился на 0,8%, как и было объявлено ранее.

Заметнее всех в составе Nikkei теряют в цене бумаги Mitsui Mining & Smelting, дешевеющие на 7,2%.

Рыночная стоимость SoftBank Group уменьшается на 6,7%, JTEKT - на 6,4%, Toyota Tsusho - на 6,3%, Advantest и Inpex - на 5,9%.

Капитализация Dai Nippon Printing увеличивается на 5,1%, Teijin - на 2,5%, Sumitomo Pharma - на 2,2%, Olympus - на 1,9%, Sumitomo Osaka Cement - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,6%.

Бумаги Posco дешевеют на 1,8%, Samsung Electronics - на 1,1%, Hyundai Motor - на 4%.

Цена акций Korean Air Lines увеличивается на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,8%.

Капитализация Rio Tinto сократилась на 3,6%, BHP - на 2,6%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник, продолжая спад по итогам минувшей недели.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 МСК составляла $81,52 за баррель, что на $0,56 (на 0,68%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты уменьшились в цене на $0,88 (на 1,1%) - до $82,08 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,59 (на 0,76%) - до $77,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $0,92 (на 1,2%) - до $78,01 за баррель.

За прошлую неделю международный бенчмарк снизился на 1,8%, североамериканский - на 2,5%.

Инвесторы проявляют осторожность перед выходом на этой неделе данных об инфляции в США и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые могут повлиять на перспективы рынка, пишет Trading Economics.

Также трейдеры следят за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов, и оценивают статистику внешней торговли Китая.

По данным S&P Global Commodity Insights, импорт нефти из КНР в первые два месяца года упал примерно на 5,7%, до 10,9 млн баррелей в сутки.