Индекс Мосбиржи может продолжить рост в понедельник - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может продолжить движение вверх на торгах в понедельник, даже несмотря на слабый внешний фон, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

Российский финансовый сектор теперь имеет некоторый иммунитет на фоне двусторонних ограничений и отсутствия международных спекулянтов, отмечает аналитик в обзоре.

Фундаментальная поддержка рынку акций исходит от дивидендов корпораций, ускоренного процесса редомициляции, нехватки инвестиционных альтернатив при одновременном избытке ликвидности, вероятности достижения пиковых значений ключевой ставки ЦБ и варианта монетарного послабления во II полугодии текущего годда, указывает Зельцер. "А это перспективные факторы переоценки долевых инструментов", - подчеркивает эксперт.

"На горизонте 2024 года сохраняется фундаментальный таргет индекса Мосбиржи на 3650 пунктов или еще +10% от текущего уровня. Реакция на перманентную геополитику острая, но, как видим, участники рынка быстро адаптируются, и рынок идет выше, - пишет Зельцер в материале. - С технической точки зрения оценки прорыва полугодового широкого боковика 3000-3300 пунктов оставались неизменными все последние месяцы - сработало. Состоялся плановый выход на оперативный простор. Зеркальный уровень на ближайшие месяцы - выше 3600 пунктов. Локальное сопротивление находится на минимуме от 14 февраля 2022 года - чуть выше 3350 пунктов, и до него уже могут дотянуться в считанные сессии".

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