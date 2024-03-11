Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций JD.com до $45

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций JD.com Inc. с $48 до $45 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Эмитент представил квартальный отчет, в целом превзошедший ожидания рынка. Стратегия, направленная на повышение расходов на рекламу и промоакции, показала первые положительные результаты и обеспечила увеличение объема продаж. За рост продаж пришлось платить маржинальностью, которая осталась на прошлогоднем уровне (после исключения одноразовых расходов) из-за оптимизации прочих издержек. В долгосрочной перспективе давление на маржу компании сохранится из-за сильной конкуренции в секторе, - указывает эксперт в обзоре. - Повышение дивидендных выплат и принятие новой программы обратного выкупа подтверждают уверенность менеджмента в правильности выбранной стратегии. При этом компания надеется на восстановление внутреннего спроса в КНР, которое пока остается под вопросом. В ближайший квартал динамика показателей JD.com будет зависеть в первую очередь от состояния китайской экономики и способности компании оптимизировать издержки для компенсации растущих расходов на рекламу, а также возможного расширения деятельности за рубежом в условиях растущей конкуренции на отечественном рынке".

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