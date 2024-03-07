Рынок акций РФ на неделе превысил 3300п по индексу МосБиржи впервые с февраля 2022г

Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил подъем на ожиданиях дивидендов, хороших корпоративных финотчетов и улучшения внешней сырьевой конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года, при этом акции Сбербанка протестировали отметку 300 рублей, бумаги "ЛУКОЙЛа" обновили свой максимум, золото также достигло рекорда (цена поднималась к $2170 за унцию).

В период 4-7 марта индекс МосБиржи вырос на 1,5% и составил 3315,68 пункта, индекс РТС прибавил 2,7% и достиг 1152,12 пункта на фоне снижения доллара до 90,63 руб./$1 (-1,04 рубля) и подросшей майской нефти Brent до $82,42 за баррель (+0,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста по большинству blue chips на дивидендных ожиданиях, несмотря на умеренную коррекцию в нефти (Brent просела ниже $83,3 за баррель) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3300 пунктов (максимум с февраля 2022 года) во главе с бумагами ПАО "Полюс" (+3,9%). Во "втором эшелоне" отскочили вверх расписки Qiwi (+15,3%) после массовых распродаж в третьей декаде февраля из-за отзыва лицензии у Киви банка.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье, 3 марта, объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

Во вторник рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой в ожидании дивидендных выплат и корпоративных отчетов, несмотря на выборочную фиксацию прибыли игроками на фоне негативных сигналов с внешних рынков и волатильную нефть (Brent вечером стоила $82,8 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года при смешанной динамике цен blue chips.

Акции Сбербанка протестировали рубеж 300 рублей - максимум с января 2022 года. Подешевели расписки Ozon (-1,4%) на фоне известий, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России скоро получит возможность проводить проверки компаний в сфере IT, в том числе агрегаторов и маркетплейсов.

В среду рынок акций РФ продолжил подъем на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent подскочила к $83,7 за баррель), хотя в отдельных бумагах отмечалась коррекция из-за фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года и превысил 3310 пунктов. Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+3%) и просели бумаги "Яндекса" (-1,6%).

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду обновили максимум на ожиданиях высоких финальных (за IV квартал) дивидендов за 2023 год: цена сделок поднималась до 7561,5 рубля, после чего бумаги НК на вечерних торгах скорректировались в район 7480 рублей (-0,2%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+2,8%, до 205,21 рубля) на фоне известий, что Наблюдательный совет биржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год 17,35 рубля на акцию (доходность 8,4% годовых). Всего на выплаты может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли биржи по МСФО за 2023 год (минимальный уровень составляет 50%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (+1,6%) по МСФО в 2023 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2022 г., до 32,1 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 43,5% (до 131,47 млрд руб.), выручка - на 22% (до 510,33 млрд руб.).

Нефть вечером локально выросла на статистике Минэнерго США о росте запасов нефти в стране за неделю всего на 1,37 млн баррелей (ожидался рост на 2,1-2,74 млн) и сокращении резервов бензина сильнее ожиданий.

В четверг рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и выборочной фиксации прибыли игроками перед длинными выходными (8 марта в России праздничный день). Индекс МосБиржи превысил 3315 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидерами роста выступили расписки X5 Retail (+2,5%), аутсайдерами - акции Polymetal (-3,6%).

Расписки X5 Retail Group продолжили рост после включения компании в список экономически значимых организаций (ЭЗО), что открывает возможности для редомициляции и возобновления выплат дивидендов.

Акционеры Polymetal в четверг одобрили продажу российских активов - АО "Полиметалл" будет продан структуре группы "Мангазея" Сергея Янчукова. Общая сумма сделки - почти $3,7 млрд, но деньгами Polymetal получит всего около $300 млн. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта.

Золото в четверг обновило свой максимум, цена локально поднималась в район $2170 за тройскую унцию, что поддержало котировки акций золотодобывающих компаний.

ЕЦБ на заседании в четверг не стал менять ключевые ставки, при этом понизил прогноз инфляции на 2024 год до 2,3% с 2,7%, на 2025 год - до 2% с 2,1%, а также понизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,6% с 0,8% (прогноз по ВВП на 2025 год оставлен на уровне 1,5%).

Поддержку мировым площадкам оказало заявления главы ФРС США Пауэлла о том, что снижение процентных ставок в США, вероятно, произойдет до конца текущего года.

В период 4-7 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции ПАО "Евротранс" (+15%), "Селигдара" (+9%), "Распадской" (+7%); хуже рынка оказались бумаги "ТГК-14" (-5%), ПАО "Лента" (-3%), "Юнипро" (-2%).

Рынок акций РФ во второй декаде марта может сохранить оптимистичные настроения, подогреваемые дивидендными ожиданиями, корпоративными отчетами и попытками нефти развить повышение. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3280-3350 пунктов, для индекса РТС - 1120-1200 пунктов с оглядкой на вероятное укрепление рубля в преддверии президентских выборов в России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".